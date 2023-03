Ook Beringenaren worden getrakteerd op winterse taferelen

Lummen Onze fotografe laat Playmobil-figuurtjes los in de sneeuw en dat levert leuke wintertafe­re­len op

Sneeuw in maart, we kunnen er niet altijd op rekenen. En dus profiteerde onze fotografe Mine Dalemans van de gelegenheid om een een aantal Playmobil-figuurtjes onder het stof vandaan te halen en los te laten in het winterse tafereel. Dat leverde enkele grappige beelden op, dus kijk mee en geniet!