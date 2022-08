Onderzoek naar Beringse luchtkwaliteit toont aanwezigheid van zware industrie aan, Leefbaar Tervant wil strikte opvolging

De stad Beringen liet in oktober 2019 een nulmeting uitvoeren. In september 2020 werd de biostoomcentrale operationeel en de eerste vervolgmeting vond plaats eind 2021. Voor het onderzoek deed de stad beroep op Toxicowatch. Zij onderzoeken de luchtkwaliteit via biomonitoring. “Daarbij halen de onderzoekers stalen uit particuliere kippeneieren”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit). “Terwijl kippen scharrelen in de tuin, nemen ze neergedwarrelde stoffen uit de lucht op en eventuele dioxines en pcb’s. Deze stoffen lossen op in vet en stapelen zich bijgevolg op in het eigeel. Toxicowatch nam stalen op 7 locaties verspreid over Beringen. Deze locaties zijn dezelfde voor de nulmeting en het vervolgonderzoek.”

Concentraties wel gestegen

Terwijl de waarden van dioxines en pcb’s niet hoger liggen, stijgen en dalen sommige waarden wel. Op 4 van de 7 locaties is de concentratie van dioxines gestegen, waarvan op 2 locaties het verschil groot is. Omdat die 2 locaties 7 kilometer uit elkaar liggen, is er geen duidelijke bron af te leiden.

Vervolgonderzoek

“We blijven de evolutie van de luchtkwaliteit opvolgen. Daarvoor plannen we dit najaar nog een vervolgonderzoek in”, vervolgt schepen Lemmens. “Aangezien er stijgingen werden vastgesteld zonder duidelijke oorzaak en Toxicowatch op de nabijheid van zware industrie wijst, zullen wij het rapport ook overmaken aan de bevoegde handhavende instantie van de sevesobedrijven op Ravenshout, namelijk afdeling handhaving van het Departement Omgeving.”

Net zoals na de vorige staalname wil de stad de Vlaamse aanbevelingen rond de consumptie van eieren van eigen kippen nog eens herhalen. Voor kinderen tot 12 jaar is dat maximaal één ei per week en voor personen vanaf 12 jaar zijn dat maximaal twee eieren per week. Voor eieren uit de winkel adviseert Vlaanderen de consumptie van maximaal 6 eieren per week, omdat deze standaard op dioxines worden gecontroleerd.

“Zorgwekkende stijgingen”

Leefbaar Tervant spreekt van “zorgwekkende stijgingen”, vindt dat de stad een zeer relativerende toon aanhoudt en stelt onder meer vast dat hoe dichter een kippenren bij de verbrandingsoven ligt, hoe hoger het dioxinegehalte stijgt. “Het onderzoek kan in deze fase geen rechtstreeks verband leggen met een vervuiler, ondanks meerdere vermoedens en indicaties. Meer onderzoek is nodig om dioxinebronnen te lokaliseren en om de invloed van de diverse bedrijven in de regio te bepalen. Het is absoluut nodig om meer specifieke dioxinemetingen te doen in de schouw van de oven. Verder vinden we het aantal officiële meetpunten in onze regio ondermaats. Ten slotte is het absurd om te stellen dat dit overal in Vlaanderen zo is, want het gaat over een zeer grote relatieve stijging.”

“Dioxines zijn zeer gevaarlijke stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens, dier en levende organismen in het milieu. Dit dossier dient absoluut met spoed opgenomen te worden door de bevoegde overheid. Vanuit Leefbaar Tervant hebben we dienaangaande minister Zuhal Demir reeds geïnformeerd.”

Het rapport kan je raadplegen op: beringen.be/rapport-biomonitoringonderzoek

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.