Officiële start van vaccinatieronde bij Vlaamse zorgmedewerkers in Berings vaccinatiecentrum: “Bescheiden start, meer weldra 120.000 vaccinaties per dag”

BeringenIn het vaccinatiecentrum be-MINE in Beringen is maandagmiddag de officiële start gegeven van de vaccinatieronde bij alle zorgmedewerkers in Vlaanderen. “We beginnen met honderd vaccins. Deze bescheiden start is meer van moeten dan van willen, maar we zullen de capaciteit snel verhogen tot 120.000 per dag”, aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Het vaccinatiecentrum in Beringen is gelegen in de elektriciteitscentrale op de site van be-MINE. “Een gebouw met een rijk verleden, dat de weg opent naar een nieuwe toekomst", vertelde Beke symbolische. “De zestig Vlaamse eerstelijnszones hebben hard gewerkt om tegen begin maart 95 centra in Vlaanderen te openen. Op 15 februari zijn we al klaar, maar we moeten nog wachten op de vaccins, die door Europa worden verdeeld.”

10.000 vaccins deze week

Volgens Beke zullen er in de 95 Vlaamse centra deze week 10.000 vaccins worden gezet. “Het is eerst aan de mensen uit de eerste lijn, omdat zijn klaar zijn én omdat zij in de volgende fase de personen zijn die in contact komen met de groep die dan aan de beurt is. We zetten ook nog 30.000 vaccins in de woonzorgcentra, waar het vooral om de tweede prik gaat. Ook in de ziekenhuizen en de voorzieningen voor mensen met een beperking wordt er gevaccineerd. De capaciteit en het logistieke gedeelte is in orde, dus eens we op volle kracht zijn, zullen we snel miljoenen Vlamingen vaccineren.”

Burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) was enigszins trots dat het centrum in zijn stad als eerste aan de beurt komt. “Het is ongelofelijk welk werk hier verzet is. We snakken naar perspectief en zullen al snel zeven dagen op zeven vaccineren. Dat maakt dat op twee weken tijd alle inwoners van Beringen en Tessenderlo aan de beurt kunnen komen."

Geen last

Zelfstandig hulpverpleegster Greet Liefsoens (49) uit Paal mocht als één van de eersten uit haar sector het vaccin ontvangen. De vragenlijst werd netjes overlopen, zo werd haar gevraagd of ze bepaalde aandoeningen had. Vervolgens werd uitgelegd dat het AstraZeneca-vaccin voor lichte bijwerkingen kan zorgen. “Je kiest best niet de kant waarop je slaapt voor de prik”, klonk het onder meer. Meteen kreeg de vrouw te horen dat haar tweede vaccin rond 10 mei zal geplaatst worden.

“Ik was wel erg zenuwachtig, dus ik ben opgelucht dat het achter de rug is”, glimlachte Greet na haar prik van achter haar mondmasker. “Ik heb geen last van de prik, dus ik kan iedereen aanraden om zich te laten vaccineren. Als thuisverpleegster doe je dit vooral om de mensen rondom ons te beschermen.” Opvallend is dat ook de partner van Greet als arts op de dienst spoedgevallen reeds gevaccineerd was. “Hij is zelfs al twee keer aan de beurt geweest. Ik denk niet dat er al veel koppels van onze leeftijd in Vlaanderen allebei een prik hebben gehad", gaf Greet nog mee.

Selfie

Op een drietal minuutjes is de vragenlijst overlopen en werd de spuit gezet. Achteraf krijgen de personen nog een kaartje mee, moeten ze een kwartiertje in de wachtzaal plaatsnemen en kunnen ze een selfie bij een bord nemen waaruit blijkt dat de vaccinatie is gelukt. Beringen heeft dus een vlotte start genomen, Vlaanderen zal weldra volgen!

