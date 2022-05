Nieuwe spelregels voor pop-uphoreca in Beringen

Lummen RESTOTIP. Eventmana­ger Bart Was (49) maakt switch naar de horeca: “Het uitzicht aan Het Waterzicht is prachtig”

Na 25 jaar als eventmanager begint Bart Was (49) aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Volgend weekend opent hij samen met zijn partner-in-crime Kathleen aan het Albertkanaal in Lummen brasserie Het Waterzicht. “De eventmanager in mij wil natuurlijk leuke nevenactiviteiten blijven organiseren. Zo willen we de traditionele Lummense accordeonnamiddagen in een modern jasje gieten.”

29 april