Nieuwe, energiezuinige kerstverlichting schiet bereleuke eindejaarsperiode in Beringen op gang

Limburg Vier winnaars van allereer­ste Limburgse Vastgoed Awards

Woonzorgproject Angelahof in Diepenbeek, het stedelijk administratief centrum in Beringen en het nieuwe bedrijvenpark in Lummen zijn de allereerste laureaten van de Limburgse Vastgoed Awards. De jury bekroonde Terhills in Dilsen-Stokkem met de Sustainability Award.

14 november