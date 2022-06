Nieuwe brug over Albertkanaal in Tervant wordt feestelijk ingehuldigd

Documentairefilm

Vanaf 18 uur tot 22 uur kan ook de tentoonstelling van Palarte en Paalonline bezocht worden in zaal De Kring in de Pastoor Grausstraat in Tervant. Door een samenwerking van Paalonline en Focus History is een documentairefilm gerealiseerd over de afbraak van de oude Vierendeelbrug, het maken van het brugmonument en de bouw van de nieuwe brug. Alle info over de geschiedenis hiervan wordt samen met een gedicht van Jens Meijen op een handig informatiepaneel aan het monument geplaatst. De film wordt ook doorlopend geprojecteerd tijdens het weekend en wordt daarna op www.paalonline.be gepost.