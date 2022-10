Minderjarige verdachten in dodelijke schietpartij Beringen naar gesloten jeugdinstelling

Hasselt Michel Fryns (63) en dochter Céleste (26) zetten als vierde en vijfde generatie ‘Fryns Distillery’ opnieuw op de kaart: “Jenever is zoveel méér dan een zoet borreltje op de kerstmarkt”

Na 40 jaar in andere handen is de Hasseltse stokerij ‘Fryns Distillery’ opnieuw in handen van vierde generatie Michel Fryns (63) en dochter en vijfde generatie Céleste (26). Samen vieren zij dit jaar het 135-jarig bestaan van hun stokerij, en ook de stedelijke musea springen op de feestkar met een driedelige expo over de stokersfamilie. Een unieke jenever in ‘limited edition’ is nog op komst, net zoals een internationalisering op termijn. “Veel mensen begrijpen niet dat ik hier nog op mijn 63ste aan begin”, lacht Michel. “Gelukkig geeft het enthousiasme van mijn dochter mij de energie om Fryns samen met haar terug op de rails én verder te krijgen.”

1 oktober