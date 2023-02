Meerderjarige naar rechtbank voor brand die twee brandweermannen fataal werd: “Ik sta volledig achter de beslissing van de raadkamer”

BeringenDe raadkamer in Hasselt heeft zich vrijdag gebogen over het dossier van de dodelijke brand in een leegstaand gebouw in de Koolmijnlaan in Beringen, waarbij in augustus 2019 twee brandweermannen, Benni Smulders (36) en Chris Medo (42) om het leven kwamen. Een meerderjarige zal zich voor de correctionele rechtbank in Hasselt moeten verantwoorden voor opzettelijke brandstichting met de dood tot gevolg. Twee minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. De vader van één van de slachtoffers reageert: “Wat is een kind waard? Daar kan je geen prijs op plakken”