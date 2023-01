Meer dan 120 zwemmers nemen nieuwjaarsduik in Paalse Plas: “8 graden? Peanuts!”

Hasselt Blokken tussen planten, in de Ikea of ‘on ice’: op deze unieke locaties kunnen Hasseltse studenten terecht

Student in Hasselt en dringend nood aan een blokplaats? Dan zorgt het stadsbestuur met 250 vaste blokplaatsen op liefst vier verschillende locaties in de binnenstad voor genoeg keuze. En ja, ook studeren ‘on ice' of in de Ikea behoort tot de mogelijkheden.

5 januari