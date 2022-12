Masseur (48) uit Beringen filmt stiekem vrouwelijke klanten, onder wie zangeres en ex-politica: “Er heerst veel schaamte onder slachtoffers”

De feiten kwamen aan het licht nadat één van de vrouwelijke slachtoffers naar de politie stapte en melding maakte van hoe ze op de massagetafel van P.S. verkracht zou zijn tijdens een bezoek aan zijn praktijk. Toen de speurders binnenvielen, ontdekten ze beeldmateriaal van in de kleedkamer - waar de dames zich uitkleedden - en van tijdens de massages. De beelden dateren van de periode 2017 tot 2021, of mogelijk zelfs vanaf 2015.

Zangeres en ex-politica

De Limburgse masseur hield de beelden bij op zijn computer. In totaal zou het gaan om 98 tot 101 vrouwen. De slachtoffers hadden voornamelijk de leeftijd van tussen 30 en 40 jaar, maar ook rond 50 jaar. Onder de slachtoffers is er ook een bekende Vlaamse zangeres en een ex-politica. Naast alle feiten van voyeurisme is er ook sprake van aanranding en ongewenste aanrakingen. Twee vrouwen beschuldigen de masseur ook van verkrachting.

De raadkamer zal nu een beschikking vellen waarna P.S. doorgestuurd wordt naar de correctionele rechtbank. Na een dagvaarding zal hij zich in het voorjaar van 2023 moeten verantwoorden ten opzichte van twee verkrachtingen, van aanranding van de eerbaarheid van de slachtoffers en ten opzichte van schending van de privacy door het maken van de videobeelden. Vermoedelijk zal er pas gepleit worden in het najaar van 2023.

P.S. zat al 8 maanden in voorlopige hechtenis, een tijdje in de gevangenis en een ander gedeelte onder elektronisch toezicht.

“Schaamte onder slachtoffers”

Hans Valkenborg is de advocaat van één van de slachtoffers. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Limburg. “Mijn cliënte was vooral verbaasd van de omvang van dit dossier en dat ze drie jaar later opnieuw geconfronteerd werd met de feiten. Zij wil nu rechtvaardigheid. Verder zijn er nog een 30-tal vrouwen die benadeeld zijn, maar zich tot op vandaag nog niet als burgerlijke partij gesteld hebben. Ik hoop dat zij alsnog naar voren komen in dit dossier”, aldus Valkenborg.