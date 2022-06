Massa volk op openingsviering nieuwe brug in Tervant

BeringenAfgelopen vrijdag kwamen verleden en heden samen tijdens de openingsviering van de nieuwe brug in Tervant. “Nu de werken succesvol zijn afgerond, hebben we de brug officieel geopend. Samen met de langverwachte opening onthulden we ook het markante monument dat de oude vierendeelbrug, verwijzend naar architect Vierendeel, eert”, vertelt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

In het kader van de opwaardering van het Albertkanaal kwam ook deze brug aan de beurt voor een ophoging. De nieuwe brug heeft een doorvaarhoogte van 9,10 meter, helemaal op maat van de moderne binnenvaart. In september 2021 is de oude brug afgebroken en inmiddels is de nieuwe stalen boogbrug klaar voor ingebruikname door alle verkeer. Vrijdag werd de brug in het bijzijn van de 100-jarige Tervantenaar Staf Valkenborgs en de inwoners van Tervant officieel geopend.

“De bouw van deze brug kadert in de verdere uitbouw van het Albertkanaal als belangrijke transportader”, zegt Peeters. “Fietsers verwennen we met brede fietspaden, gescheiden van de rijweg.” De Beringse schepen van Verkeer en Mobiliteit Jean Vanhees (CD&V) bevestigt de verkeersvoordelen: “De fietspaden op de oude brug grensden tegen de autoweg aan waardoor de veiligheid voor fietsers zeker aan verbetering toe was.”

Volledig scherm Er was een massa volk tijdens de opening © De Vlaamse Waterweg

Monument

“Een stuk uit de vierendeelbrug, in de vorm van de T van Tervant, kreeg een mooi plekje aan het kanaal nabij de nieuwe brug”, gaat schepen van Erfgoed en Dorpenbeleid An Moons (CD&V) verder. “Het initiatief kwam van Paalonline. Zij verzamelden unieke getuigenissen over de brug en Tervant die we aan het monument ontsluiten.”

“Dankzij de unieke samenwerking tussen Paalonline, stad Beringen, De Vlaamse Waterweg nv, provincie Limburg, ECRU en verschillende sponsors kon dit project gerealiseerd worden. Samen investeerden we circa 35.000 euro in dit project. De brug en dit project symboliseren de verbinding tussen onze deelgemeenten. Een verbinding die door het gezamenlijke concert van de harmonieën van Paal, Beverlo en Beringen en de fanfare van Koersel tijdens de inhuldiging extra in de kijker gezet werd.”

