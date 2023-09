Man rijdt motoragent aan omdat hij parkeerboete krijgt: slachtoffer week werkonbekwaam

Gault & Millau bekroont Hasselts chocolade­huis Boon tot 'Chocola­tier van het Jaar 2024' voor Vlaanderen

Vanmiddag maakte Gault & Millau in het Brusselse Tour & Taxis voor de achtste keer de selectie van beste Belgische chocolatiers bekend in haar jaarlijkse chocolatiergids. Het Hasselts chocoladehuis Boon kaapte alvast de award weg van ‘Chocolatier van het Jaar 2024' voor Vlaanderen. Dat is meteen de bekroning van een jarenlange gepassioneerde inzet van Patrick Mertens en echtgenote Inge Lijnen.