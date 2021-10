Man komt om het leven na confrontatie met politie: “Aanvankelijk was het een hele vriendelijke man”

BeringenIn de Kerstmisstraat in Stal heeft vandaag in de vooravond een dodelijk schietincident plaatsgevonden. De politie was ter plaatse gekomen aan een woning in het kader van een verontrustende situatie. Daarbij zou een volwassen man een mes hebben getrokken. De politie heeft hem daarop neergeschoten. Hij overleed ter plekke. Ook Comité P werd op de hoogte gebracht.

Momenteel zijn de exacte omstandigheden van het voorval nog niet duidelijk. Wat we weten is dat er in de vooravond plots schoten te horen waren uit de Kermisstraat. Het Parket van Limburg bevestigt dat de politie ter plaatse was voor een interventie. “Vrij snel is het tot een situatie gekomen waarbij het slachtoffer een mes gebruikte. De politie heeft daarop geschoten. Het slachtoffer is ter plekke overleden.”

Momenteel is de hele wijk met politielint afgezet door de politie. Er zijn nog een aantal combi’s ter plaatse met zwaailichten aan. Het parket, de federale politie en medewerkers van het labo zijn ook aanwezig voor een onderzoek. “Deze feiten zullen uiteraard grondig worden onderzocht”, klinkt het bij het parket. “Het onderzoek wordt geleid door de FGP. Labo en wapendeskundige werden net ter plaatse geroepen.”

Kleinkinderen

Juist op deze dag was burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) afwezig. Nu wil het lukken dat waarnemend burgemeester Jean Vanhees (CD&V) op de hoek van de straat woont, waar het schietincident heeft plaatsgevonden. “Ik heb de schoten niet gehoord, want op dat moment was ik met mijn kleinkinderen aan het spelen. Het is natuurlijk enorm schrikken dat er blijkbaar geweren werden bovengehaald terwijl mijn kleinkinderen er zijn. Enkele buren hebben de schoten wel gehoord. Het was blijkbaar geen wilde schietpartij met tientallen schoten. Ik kende het slachtoffer, we kwamen elkaar in het verleden bijvoorbeeld tegen op het straatfeest. Aanvankelijk was dat altijd een vriendelijke man, hij heeft me nog ooit een barbecuerooster geleend.”

“Zeer merkwaardig”

Enkele buurtbewoners zijn geschrokken van het voorval. Twee overburen vertellen over de schoten die in de late namiddag te horen waren: “Dat is zeer merkwaardig, want dit is een zeer brave buurt in Beringen. Het zijn hier allemaal moderne huizen en we kunnen ons geen eerder voorval herinneren hier. We weten niet exact wie de betrokkenen zijn. Aan de kant waar het voorval zich heeft afgespeeld, zijn onlangs een aantal nieuwe mensen komen wonen.” Ook een bewoonster was geschrokken van de gebeurtenissen: “Het was 17.30 uur en ik was net thuis toen ik het zwaailicht door het raam zag. Dan gaat er natuurlijk van alles door je hoofd, heftig dat er iemand overleden is.”

Twee dochters

Het slachtoffer laat volgens de omgeving een partner en twee dochters na. Enkele buren hadden geruchten opgevangen over mogelijke drugsproblemen en iemand dacht zelfs te hebben vernomen dat het slachtoffer een enkelband droeg. Waarom hij is doorgedraaid, is niet geweten. “Wel was hij de laatste tijd wat afstandelijker. Misschien is dat ook wel een gevolg van corona? Als je anderhalf jaar in jouw kot hebt moeten vastzitten, dan word je misschien minder verdraagzaam. Maar voor alle duidelijkheid: wij weten ook niet wat er precies gebeurd is.”