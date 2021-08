Man (44) rijdt voetgangers aan, pleegt vluchtmisdrijf en blaast positief

Eksel KFC Eksel maakt zich op voor bekerwed­strijd van de eeuw: “Met drie bussen en tientallen wagens naar Lokeren”

13 augustus Eersteprovincialer KFC Eksel speelt zondag een historische bekerwedstrijd op het veld van Lokeren-Temse, de bekerwinnaar van 2014. Voetbal leeft enorm in de kleine Noord-Limburgse gemeente. Met drie bussen en tientallen wagens trekken ze naar Oost-Vlaanderen. “Hier spreken we in de verre toekomst nog over”, vertellen Sander Fransen (30), Jordy Verlinden (28) en Daan Ulenaers (25), trouwe leden van de Ekselse spionkop.