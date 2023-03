Maand van de Markt strijkt neer in Beringen

“We willen met de maand van de markt de ambulante handel in de kijker zetten.” Net om die reden maken bezoekers van de markten in Beringen, Beverlo en Paal deze maand kans maken op heel wat prijzen. De stad Beringen nodigt dan ook iedereen uit om een bezoekje te brengen aan de markt: “Om onze marktkramers te steunen én om kans te maken op deze mooie prijs!”

De maand april wordt in verschillende Vlaamse steden en gemeentes gevierd als “maand van de markt”, en dat is in Beringen niet ander. Op de wekelijkse markten in Beringen, Beverlo en Paal kan je de komende maand genieten van extra animatie op de markt, maar maak je ook kans op verschillende prijzen.

“We willen met de maand van de markt de ambulante handel in de kijker zetten,” begint schepen van Ondernemen Werner Janssen (N-VA). “Markten blijven een plek bij uitstek om elke week mensen naar de handelskernen te brengen. Daar komen ze in contact met de marktkramers én met elkaar, een echt ontmoetingsplek in onze centra.”

Bezoekers van de markt krijgen de kans om na hun aankoop bij een marktkramer een QR-code te scannen, of een formulier te deponeren in de urnes die op de markt staat opgesteld. Daarmee maken ze kans op een prijs van 50 euro, een hoofdprijs van 500 euro of een vakantiecheque. “Op elke markt worden elke week 5 winnaars van 50 euro geloot. Aan het einde van de maand maak je kans op één van de drie hoofdprijzen van 500 euro of op 3 visit Limburg-cheques. Het is dus zeker de moeite om langs te komen, onze marktkramers te steunen én om kans te maken op deze mooie prijs,” besluit de schepen.

Ook in heel wat andere Limburgse markten maak je kans op prijzen: Bilzen, Borgloon, Bree, Genk centrum, Genk Versmarkt Vennestraat, Diepenbeek, Hasselt Dusartplein, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder Mijnmarkt, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Eisden-Dorp (Maasmechelen), Peer, Overpelt centrum, Neerpelt centrum, Sint-Truiden Haspengouwmarkt, Tessenderlo, Tongeren, Zonhoven.

