Lokale kampioenen worden in de bloemen gezet: “Onze sporters tonen dat Beringen een sportieve stad is”

Veldrijden beloften Zieke Arne Baers niet tevreden over wereldbe­ker­cross in Zonhoven: “Nooit een goed gevoel gehad”

Arne Baers (Tormans CX) moest tevreden zijn met de veertiende plaats in de wereldbekercross in Zonhoven. Niet het resultaat dat de Palenaar verwacht had, maar hij pleitte verzachtende omstandigheden. “Ik ben na de cross in Zolder ziek geworden. Griep en niet de ideale voorbereiding op de eerste week van het nieuwe jaar. In Koksijde had ik een beter gevoel. Snel vergeten dus, deze cross zodat ik het BK goed kan voorbereiden”, vertelt Baers.

8 januari