Limburgse ICT-speler vernieuwt contract met stad Antwerpen en haalt recordbestelling van 24 miljoen euro binnen

Beringen RW MX Team Paal zoekt terrein voor jaarlijkse motor­crosswed­strijd

Nadat het motorcrossterrein aan de Schaffensesteenweg in Paal verkocht werd, is RW MX Team Paal naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor een jaarlijkse cross. “Na 35 mooie jaren zitten we helaas zonder terrein. Daarom willen we een algemene oproep verspreiden voor een geschikt terrein. Dat is bij voorkeur 8 hectare industriële of landbouwgrond waarop het parcours en de parking past”, zegt Werner Renders van de Paalse club.

21 juni