Limburgers kapen wereldrecord ‘domino met laptops’ van Chinezen: “Record met 232 laptops verbroken”

Beringen‘Out of Use’ in Beringen is er vandaag in geslaagd het wereldrecord domino met laptops te breken. Met 752 laptops doet het milieu – en recyclagebedrijf 232 laptops beter dan het vorige record van Chinese gigant Lenovo. Om de poging tot een goed einde te brengen, sloegen ze de handen in elkaar met dominofanaat Jens De Mol.

Met de wereldrecordpoging wilde Out of Use de bedrijfsfilosofie van maximaal hergebruik van ITmateriaal benadrukken. Afgedankte laptops kunnen nog een tweede leven krijgen, voor een nieuwe eigenaar, of in dit ‘ludieke’ geval voor een wereldrecordpoging. Door hergebruik te stimuleren wordt CO2-emissie vermeden.

Een onderwerp dat de afgelopen 2 weken centraal stond in de Glasgow Climate Change Conference. Om het duurzaam karakter extra te onderstrepen werd Natuurpunt, vaste partner van Out of Use, als goed doel gekozen. Per gevallen laptop wordt er zo 2m² nieuw bos aangeplant in Vlaanderen.

Volledig scherm De Chinezen werden geklopt. © Out of Use

“We zijn zeer blij dat we dit record te pakken hebben”, zegt Mark Adriaenssens, CEO van Out of Use. “Als Belgische KMO kan dit toch tellen. Met deze actie willen we op een speelse manier aantonen dat afgedankte toestellen nog waarde hebben. Ze kunnen ofwel hergebruikt worden, of gerecycleerd worden tot secundaire grondstoffen. Het is dan ook een oproep aan bedrijven om hun afgedankte toestellen bij ons binnen te brengen, om zo mee aan een duurzamere wereld te werken. Dankzij deze recordpoging kunnen we ook weer 1.504m² extra bos in Vlaanderen aanplanten samen met Natuurpunt.”

Volledig scherm © Out of Use

Ik ben zeer enthousiast, super blij en opgelucht dat de recordpoging is gelukt”, zegt Jens Demol, dominofanaat en het brein achter dit wereldrecord. “Het is een weekend om nooit te vergeten. Ik ben zeer dankbaar voor de zeer fijne, vlotte en aangename samenwerking met Out of Use. Zonder hun enthousiasme zou deze recordpoging nooit tot stand zijn gekomen. Het is uiteindelijk een win-winsituatie waarbij wij samen letterlijk en figuurlijk een steentje hebben bijdrage aan meer natuur in Vlaanderen.”

Weinig bos in Vlaanderen

Ook bij Natuurpunt zijn ze enthousiast. “We zijn zeer blij dat we dankzij deze leuke actie weer extra bomen kunnen aanplanten”, zegt Filip Hebbrecht, Natuurpunt. “Deze wereldrecordpoging was een uitgelezen moment om onze samenwerking extra onder de aandacht te brengen en bedrijven, gezinnen en overheden te motiveren om hun oud ICT-materiaal aan Natuurpunt te schenken. Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen de meest bosarme regio uit Europa. Daar kunnen we ook op deze manier iets aan doen.“