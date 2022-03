Limburg boven op wereldexpo in Dubai: Belle Perez verschijnt in ontwerp van Nicky Vankets

Perez trad in haar succesvolle muziekcarrière op in heel wat landen, maar optreden in het Belgische paviloen op de wereldexpo in Dubai was toch weer wat anders. “Het was een blitsbezoek en meteen ook de eerste keer dat ik op de internationale wereldtentoonstelling mocht optreden. Dat was wel een zekere uitdaging, gelukkig was iedereen zeer enthousiast. Er waren niet alleen Belgen, maar personen van alle nationaliteiten en leeftijden. De sfeer was heel bijzonder. Het was perfect georganiseerd, waardoor het me na afloop veel energie en voldoening gaf.”