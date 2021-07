Kindje (4) raakt levensgevaarlijk gewond na aanrijding met auto

Hasselt Familie Sanda Dia voor het eerst geconfron­teerd met standpun­ten van verdedi­ging: “Een sereen debat, maar wel zeer emotioneel”

20 juli Twee en een half jaar na de bewuste studentendoop van Reuzegom, waarbij Sanda Dia om het leven kwam, is er eindelijk inhoudelijk gedebatteerd over de gebeurtenissen. “De familie van Sanda werd dus ook voor het eerste geconfronteerd met de standpunten van de verdediging. Dat was heel emotioneel voor ons, maar we zijn blij dat de zaak eindelijk ten gronde behandeld is", vertelt advocaat Sven De Baere, die voor Sven Mary de familie van Sanda vertegenwoordigde.