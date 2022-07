Kinderschoenenwinkel De Gele Veter overgenomen door HUPSA

BeringenNa de overname van Bybo-Lino in Kermt vorig jaar breiden Evelien Van Dingenen en haar echtgenoot Michaël Henckaers de HUPSA-familie verder uit met een tweede fysieke winkel. Vanaf augustus neemt het ondernemerskoppel kinderschoenenwinkel De Gele Veter in Beringen over.

In 2019 lanceerde Evelien een webshop voor hippe en betaalbare kinderkleding. Intussen staat HUPSA al lang niet meer in zijn kinderschoenen. Na de overname van Bybo-Lino in Kermt komt er nu dus een nieuw fysiek verkooppunt bij. “Ik zag op Facebook dat De Gele Veter ermee stopte”, vertelt Evelien Van Dingenen. We waren meteen geïnteresseerd. Want onze doelstellingen zijn dezelfde: kwalitatieve kinderschoenen aanbieden met een uitmuntende service.”

”De keuze voor een nieuwe telg is ook een strategische zet. “Met de overname in Beringen boren we een grotere markt aan en breiden we tegelijk ons assortiment verder uit”, zegt Michaël Henckaers. “De Gele Veter staat bekend om een iets stoerdere stijl. Samen met het bestaande aanbod bieden we zo voor ieder wat wils. Van top tot teen.”

Volledig scherm De winkel wordt overgenomen © RV

Omnichannelstrategie

“Ook service blijft ons stokpaardje”, benadrukt Evelien. “Sterker nog: die schalen we door de uitbreiding verder op. Niet alleen kunnen onlineshoppers hun producten nu afhalen in een extra verkooppunt, ook fysieke transfers tussen de winkels zijn perfect mogelijk. Concreet: in de shop in Beringen kun je ook alles kopen wat we in Hasselt aanbieden. En vice versa. De perfecte omnichannelstrategie dus.”

”Dat vertaalt zich straks ook in de naam. “In eerste instantie wordt dat ‘De Gele Veter by HUPSA’, maar op termijn valt alles onder HUPSA Kindermode” verklaart Michaël. “Een aanpak die zich al bewees bij de overname van Bybo-Lino. We nemen die ervaring mee om ook van deze nieuwe stap een succes te maken. Met heel veel goesting in de feestelijke opening op 19 augustus. En daarna in alles wat de toekomst nog brengt. Wat er ook op ons pad komt.”

