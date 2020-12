Jongeman (18) spuwt op politie na vechtpartij en blijkt ook nog eens inbreker te zijn

Beringen Beringse senioren krijgen folder in de bus: “Blijf op afstand van elkaar”

20 november Geen dansnamiddag of gezonde wandeling in grote groep tijdens de seniorenweek dit jaar. Wel een leuke folder in de brievenbus met alle info over de verstrengde maatregelen. “We willen hen vooral een hart onder de riem steken en oproepen om te blijven bewegen”, vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin (CD&V). “Zo willen we de senioren gericht informeren want ook contacten tussen senioren onderling kunnen risicovol zijn. Bel regelmatig met elkaar en probeer op afstand in contact te blijven”, zegt Jaak Poelmans, voorzitter van de seniorenraad, nog.