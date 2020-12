Jessica (33) uit Koersel is bewust zwanger zonder partner: “Ik wilde mijn leven niet langer op pauze zetten, dus ik koos zelf voor een kindje”

In het Eén-programma ‘Vandaag over één jaar’ getuigde Jessica begin dit jaar over de zoektocht naar een partner, en hoe ze die maar niet kon vinden. “Ik nam deel aan het programma ‘Vind je lief’, probeerde Tinder, speeddaten, blind dates, en schreef me in voor professionele datingapps”, vertelde ze. “Daarop toonde ik foto’s van hoe ik ben: soms met haarwerk en soms zonder. Dat bleek helaas geen succes. Pas toen ik mijn kaalheid niet meer toonde, ging het aantal Tindermatches omhoog. Dat heeft me wel wat moeilijke momenten bezorgd en nog vond ik mijn droomman niet.”