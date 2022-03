Jens Meijen op tweede ontbijtlezing

Genk Interne­tabon­ne­ment aan amper 5 euro per maand voor kwetsbare Genkenaren: “We willen iedereen meekrijgen”

In samenwerking met telecomoperatoren Proximus en Telenet biedt stad Genk een goedkoop internetabonnement aan voor financieel kwetsbare gezinnen in Genk. Hierdoor kunnen zij een vaste internetaansluiting verkrijgen voor amper 5 tot 10 euro per maand. Een aanvraag kan enkel via het Sociaal Huis op campus Portavida. “Het kan om 20 procent van de Genkenaren gaan", klinkt het.

16 maart