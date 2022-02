“Jason was een lieve jongen, die heel wat in zijn mars had”: voetbalclub in rouw na dood van 14-jarige speler

Beringen“De goal die zijn ploeggenoten zouden maken, was voor hem.” De clubmakkers van Weerstand Koersel waar Jason Raeyen sinds 2020 voetbalde, zijn in rouw, nu hun kameraad dit weekend aan zijn verwondingen is bezweken. De 14-jarige voetballer werd vorige week aangereden door een bestelwagen. Komende zaterdag speelt Weerstand Koersel met zwarte rouwbanden om hun overleden vriend te eren.