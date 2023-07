Inbrekers gearresteerd na dubbele inbraak in voetbalkantine KVK Beringen

Genkse familie voor de strafrech­ter voor grootscha­li­ge drugshan­del: “Ze strooiden met geld en de blokken cocaïne lagen op tafel ”

Het is geen alledaags beeld in de strafrechtbank als vader, moeder en vier zonen moeten plaatsnemen op de beklaagdenbank. Vandaag gebeurde dat wel. De Genkse familie riskeert stevige celstraffen omdat ze meer dan een jaar lang op grote schaal cannabis, cocaïne en ketamine zouden verkocht hebben. Toen de politie twee broers met drugs betrapte en drie gsm’s in beslag nam, opende de ‘grot van Ali Baba’. “Wat we daarin gevonden hebben is gewoon waanzin”, zuchtte de aanklager.