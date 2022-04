IN BEELD: Beringen krijgt eerste pop-up markt voor poets- en hygiëneproducten

Deze dinsdag vond in buurthuis De Kardijk in Beringen de eerste pop-up markt voor poets- en hygiëneproducten plaats. Beringenaren in armoede konden enerzijds huishoudproducten en verzorgingsproducten komen kiezen volgens het winkelprincipe en anderzijds het aanbod van verenigingen en organisaties leren kennen. Op basis van de grote van het gezin, kregen mensen bonnen waarmee ze op de markt kunnen ‘winkelen’. “Hiermee testen we een nieuwe manier van materiële dienstverlening uit waarbij mensen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).