In 24 uur ten huwelijk gevraagd, vrijgezellen overleefd én getrouwd: “Thuis hingen piekfijn tien verschillende jurken klaar”

Beringen 35.000 bloembol­len moeten zorgen voor kleur in Beverlo

Vanaf de lente zal het Heymansplein in Beverlo volop in bloei staan. Donderdag startte in de vroege ochtend de machinale aanplanting van zo’n 35.000 bloembollen. Het gaat om vier verschillende soorten bloembollen met opeenvolgende bloeimomenten. In maart kan je vooral genieten van krokussen, gevolgd door hyacinten en narcissen. Eind april ontluiken de tulpen. “Op die manier bekomen we een langere bloeiperiode en kunnen we langdurig genieten van deze prachtige bloemen. Zo willen we opnieuw kleur brengen in Beverlo en het straatbeeld nog gezelliger maken”, aldus schepen van Groen Jean Vanhees (CD&V). “Dankzij deze bloembollen verzekeren we de bijen van meer voedsel”, voegt schepen van Milieu Tijs Lemmens (N-VA) nog toe.

3 december