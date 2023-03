“Ik kwam nooit op die weg en heb die jongen niet gezien”: minimumstraf voor bestuurder (53) die 14-jarige Jason doodreed

Inbreker (36), doodgesto­ken door winkeluit­ba­ter, had strafblad: “Raadkamer moet beslissen of het om wettelijke zelfverde­di­ging gaat”

De inbreker die dit weekend werd doodgestoken door de 46-jarige winkeluitbater H.Y. in Houthalen, had een gerechtelijk verleden. Het gaat om meerdere drugsgerelateerde feiten en inbraken. De uitbater verschijnt dinsdag voor de raadkamer die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. Een aantal dingen spelen in zijn voordeel, maar ook in zijn nadeel...