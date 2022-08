Hond is dit weekend koning op terreinen van Blueberry Fields

Om de beentjes te strekken zijn er in totaal drie bewegwijzerde wandelingen in de natuur, tussen de bosbessen plantage en over de elf nostalgische brugjes. Bij het begin en op het einde van de wandeling kan je lekker snuisteren langs de leuke standjes. Vaste waarde blijven de acties van de hondenbar on tour. Verder is er de exclusieve selfiebox, een worstenproeverij, een ballenbad en zelfs eendjes vissen voor honden. Daarnaast is ook een losloopweide met zwembad, al is deze door de droogte wat kleiner dan voorzien.