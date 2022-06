Hoe ex-schepen Ahmet Koç aan lager wal geraakte en nu opnieuw celstraf riskeert: “Hij kampt met een depressie en angsten”

BeringenEx-schepen Ahmet Koç (45) uit Beringen moest zich in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor inbreuken op de drugswet. Hij werd betrapt met cannabis, GHB, cocaïne en Kamagra-pillen. Maar het gaat al langer slecht met de ex-politicus, die ooit nog raadgever was van vicepremier Vande Lanotte (Vooruit) en schepen in Beringen was. In 2018 overleefde hij nog een aanslag, toen hij vier kogels ontweek.

Wie zich de ooit zo populaire Turks-Belgische schepen met sprekende ogen nog herinnert, zou nogal geschrokken zijn donderdag voor de Hasseltse rechtbank. De man moest zich verantwoorden voor inbreuken op de drugswetgeving. Hij bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn.

Koç was fel vermagerd, en had effectief de uitstraling van een fervent druggebruiker. De man kampt naar eigen zeggen met een depressie, een burn-out en angstaanvallen.

Nochtans begon zijn carrière binnen Vooruit grandioos. Hij studeerde af aan de VUB in de richting politieke wetenschappen, internationaal en Europees recht, en maakte vervolgens furore binnen de politiek. Eerst als adviseur van de toenmalige vicepremier Vande Lanotte, en in 2006 ook in Beringen waar hij schepen werd en in 2012 ook provincieraadslid. Het Turkse stemmenkanon bleek koning in Beringen, maar in 2016 ging hij een eerste keer zijn boekje te buiten.

Koç, die sowieso niet vies was van een gedurfde uitspraak, deelde op sociale media zijn steun voor het beleid van de Turkse president Recep Erdogan na de mislukte staatsgreep. De post die hij deelde, zou de Turkse gemeenschap hebben opgehitst waarna rellen uitbraken in Beringen. De sp.a-top besliste hem toen uit de partij te zetten. Datzelfde jaar liep ook zijn huwelijk op de klippen. In 2018 was er de poging tot doodslag naar aanleiding van een vrouwenkwestie, terwijl Koç zelf beweerde dat de schutter een PKK-aanhanger was, en er dus politieke motieven zouden geweest zijn volgens hem. De schutter werd veroordeeld tot 50 maanden cel.

Quote Hij kampte met een burn-out en was depressief, waarna hij een ziek­te-uitkering kreeg. Hij had niks omhanden en zocht zijn toevlucht tot drugs. Advocate van Koç

“Voor hem was 2016 een rotjaar”, vertelde zijn advocate Liesbeth Meirens donderdag voor de rechter. “Hij was eigenlijk alles kwijt en werd depressief. Hij had toch nog de reflex hulp te zoeken bij zijn huisarts en bij een psychiater. Hij kampte met een burn-out en was depressief, waarna hij een ziekte-uitkering kreeg. Hij had niks omhanden en zocht zijn toevlucht tot drugs. Dat begon met cannabis. We betwisten echter het bezit van cocaïne, die in de passagiersdeur stak. Hij zat wel als passagier in die wagen, maar het was de bestuurder van de Jaguar die betrapt werd op het rijden onder invloed van cocaïne.”

Intussen mag Koç in het weekend voor zijn twee kinderen zorgen, terwijl zijn huidige vriendin moeder van vijf is. Het parket sprak van een ernstige drugsproblematiek bij Koç. Hij liep al enkele veroordelingen op in de politierechtbank, waaronder voor het rijden onder invloed. Zo kreeg hij eens een boete van 25.000 euro die hij nog jarenlang zal moeten afbetalen. Op vraag van de strafrechter hoe het nu met zijn druggebruik zit, gaf hij toe dat hij soms nog een joint rookt.

“Met al die kinderen thuis is het een drukke bedoening", zei de advocate. “We vragen een probatie-opschorting, met onder meer een therapie voor zijn depressie en angstaanvallen. Ik heb hem gevraagd wat zijn toekomstperspectieven zijn om terug aan het werk te gaan maar die angstaanvallen blijven zijn grootste probleem waardoor werken momenteel onmogelijk is,” zei zijn advocate. De aanklager herhaalde dat het parket zich niet verzet tegen een probatie-uitstel dat aan de celstraf en boete gekoppeld wordt. Vonnis volgt op 15 juli.

