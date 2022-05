Het Poetsbureau nam al 50 mensen uit Oekraïne aan

BeringenHet Poetsbureau – part of Glowi nam sinds het begin van het conflict in Oekraïne al 50 nieuwe collega’s aan uit dat land. “We zijn er permanent op voorzien om de taalbarrière tussen onze medewerkers en onze klanten te helpen overbruggen,” licht CEO Jo Mellemans toe. “We hebben ook het geluk dat we al lange tijd medewerkers uit Oekraïne onder onze rangen tellen, die inmiddels uitstekend beide talen spreken.”

Het Poetsbureau - part of Glowi is de grootste aanbieder van huishoudhulp met dienstencheques in Vlaanderen. Nu spant het bedrijf zich actief in om ook nieuwe Oekraïense medewerkers aan de slag te helpen. Daarvoor worden specifieke opleidingen voorzien, in kleine groepjes met tolk.

Communicatie

Eerder deze week werd een groepje van zes medewerkers opgeleid in Haacht, één van de 16 opleidingscentra van het bedrijf. In eerste instantie worden twee intensieve opleidingsdagen voorzien over het gebruik van producten, veiligheid en ergonomie, maar er is ook een belangrijk luik communicatie. “We bieden jobs die bij uitstek laagdrempelig zijn voor anderstaligen”, aldus Mellemans. “Het geven van kansen zit in ons DNA, wat zich op dagelijkse basis vertaalt in taalcoaching, begeleiding op de werkvloer en waar nodig zelfs psychologische hulp.”

De aanwezigheid van landgenoten is volgens de CEO een groot voordeel: “Dat maakt het voor ons makkelijker om ook voor de nieuwe collega’s uit Oekraïne snelle en gerichte ondersteuning te geven. Dat helpt zeker om de drempel te verlagen. Ze proberen de nieuwe collega’s ook buiten het bedrijf zo goed mogelijk wegwijs te maken in hun nieuwe leefwereld. “

Collega’s gezocht

Glowi, de overkoepelende groep van Het Poetsbureau, Glowi jobs en Glowi facilities, telt vandaag ongeveer 10.000 medewerkers en is permanent op zoek naar nieuwe collega’s. “Op dit ogenblik zoeken we actief naar 500 bijkomende huishoudhulpen. Onze kantoormedewerkers weten op welke manier ze werkzoekenden uit verschillende landen waaronder Oekraïne, snel en goed wegwijs kunnen maken. Via collega’s met dezelfde nationaliteit brengen we deze mogelijkheid ook actief onder de aandacht binnen hun eigen gemeenschap in ons land en plaatselijke overheden en OCMW’s wordt gewezen op onze uitnodiging.”

Irina, een van die nieuwe medewerksters die twee maanden geleden naar België kwam, ging haast meteen aan de slag bij het Poetsbureau – part of Glowi te Haacht. “Tijdens mijn eerste gesprek werd alles vertaald naar mijn moedertaal en heb ik alle informatie die ik heb gekregen goed verstaan”, legt ze uit. “Ik werd op een positieve manier onthaald door de vriendelijke consulenten die tijd namen me alles rustig uit te leggen. De opleiding was erg nuttig omdat de tolk alles vertaalde.”

