Hardleerse speeddealer uit Beringen krijgt 20 maanden cel en 8.000 euro boete

Uit politionele info in maart van dit jaar bleek dat de man opnieuw bezig was met het dealen van speed. Tijdens een kortstondige observatie aan zijn huis in een sociale woonwijk zag de politieploeg twee afnemers buitenkomen, die onderschept werden. De ene bekende dat hij bij de beklaagde 5 gram speed had gekocht. Een andere bekende uit het drugsmilieu had bij beklaagde 50 gram speed gehaald. De politie deed een huiszoeking, waarbij ze 120 gram speed, gebruikershoeveelheden cannabis, een precisieweegschaal en 560 euro cash aantrof. In het begin ontkende hij te dealen, maar na confrontatie met de gegevens van zijn gsm kon hij niet anders dan bekentenissen afleggen. Sinds 28 juni 2021 was hij met zijn handel begonnen.

“De speedverslaving is een constante in zijn leven, maar er is wel een verandering in zijn gedrag merkbaar. Hij deed in het verleden altijd een beroep op zijn zwijgrecht. De laatste twee jaar, toen hij in november 2020 de diagnose kreeg van prostaatkanker, is hij veranderd. De dokters wezen hem erop dat de ziekte zijn eigen schuld was wegens zijn levenslange speedverslaving. Hij woont in een sociale woonwijk, waar junkies weten dat hij met drugs bezig is en bij hem ongevraagd komen aankloppen. Hij verkocht alleen om zijn eigen gebruik te bekostigen,” pleitte zijn advocate Lia Van de Weyer. Het speelde niet in zijn voordeel dat hij al twintig correctionele veroordelingen had opgelopen en tienmaal door een politierechtbank was veroordeeld. Volgens de rechtbank trok hij geen lering uit die eerdere vonnissen en bleef hij hardnekkig misdrijven plegen.