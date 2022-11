Handmade in Belgium-label voor Atelier Gwen Rotsaert en haar 3D-storytelling

Levensverhalen op maat

In haar atelier in Beringen maakt Gwen verhalen op een 3D-canvas. “De tegels of het frame waarin het verhaal zich afspeelt, maak ik op basis van een zelf samengesteld betonmengsel, gekleurd met natuurlijke pigmenten. Belangrijke details uit het verhaal, neem ik aan de hand van foto’s over in het 3D-werk. Eigenlijk ontwerp ik dus kleine levensverhalen in een kader, volledig op maat.”