Groen wil maximum snelheid op Tessenderlosesteenweg naar beneden

Op de Beringse gemeenteraad van vanavond zal oppositiepartij Groen het voorstel doen om de maximum snelheid op de Tessenderlosesteenweg in de zone tussen het kruispunt met de Rijsselstraat en het kruispunt met de Sint-Jorisstraat te verlagen naar 50 kilometer per uur. Nu ligt de toegelaten snelheid daar nog op 70 kilometer per uur. De partij wil ook maatregelen invoeren die deze verlaging afdwingbaar maken. Volgens Groen is er bij de buurtbewoners draagvlak voor deze beslissing omwille van de slechte staat van de weg en de geluidsoverlast.