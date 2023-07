Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beringen vandaag

PORTRET. Wie is Mehdi Ramzi, die Marino (52) ontvoerde én begroef terwijl vrouw hoogzwan­ger thuis zat, maar gepakt werd door opblaas­palm­boom?

Ontvoering en de fatale roofoverval op Marino Sborzacci: dat leverde de Maasmechelaar Mehdi Ramzi (34) in 2020 achttien jaar cel op in ons land. Drie jaar lang wist de voortvluchtige gangster ondergedoken te blijven, tot de banale diefstal van een opblaaspalmboom in het Nederlandse Geldrop hem deze week de das om deed. Een portret van een man die naar eigen zeggen per ongeluk een moordenaar werd terwijl zijn vrouw hoogzwanger thuis zat, en zijn slachtoffer tot twee keer toe begroef.