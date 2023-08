Vlaamse voetbal­clubs zien wachtlijst voor jeugdspe­lers steeds langer worden: “Ploegen bijmaken is bij Sporting Hasselt nog niet aan de orde”

De jeugdwerking van Sporting Hasselt telt momenteel een 400-tal spelers. Een flink aantal en ook in andere Vlaamse voetbalclubs gaat dat aantal omhoog. Steeds meer clubs werken met een wachtlijst. Ook in Hasselt is er zo’n wachtlijst, al is dat voorlopig nog geen ellenlange lijst.