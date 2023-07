Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beringen vandaag

Wiek van gerestau­reer­de molen in Bokrijk stort naar beneden: site afgesloten voor onderzoek

In het openluchtmuseum van Bokrijk is dinsdagavond een wiek van de windmolen van Mol-Millegem losgekomen, en dat terwijl de molen onlangs nog werd gerestaureerd. “Er wordt nu onderzocht wat de oorzaak kan zijn. Voor ieders veiligheid hebben we de site tijdelijk afgesloten,” zegt voorzitter van Het Domein Bokrijk Igor Philtjens.