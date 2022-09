Fusie van vier politiezones in Noord-Limburg wordt ‘on hold’ gezet: twijfel over de directe meerwaarde

De negen burgemeesters van de gemeenten Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer, Pelt en Tessenderlo hebben besloten hun fusieplannen voor de eenmaking van hun vier politiezones voorlopig niet verder te zetten. Bijna twee jaar geleden was er nochtans een intentieverklaring klaar voor de tweede grootste politiezone in Limburg. Nu blijkt het te vroeg dag te zijn voor een fusie van deze grootte.

De bedoeling was om de politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo, Kempenland (Leopoldsburg, Eksel en Peer), Hano (Hamont-Achel en Pelt) en Lommel bij elkaar te voegen. De fusieplannen ontstonden na gesprekken met de Procureur, Gouverneur en Arrondissementscommissaris op basis van een studie van Prof. Dr. Jelle Jansens van de U.Gent. Deze studie wees uit dat op termijn de vier huidige politiezones te klein zijn om elk afzonderlijk het hoofd te bieden aan steeds grotere vormen van criminaliteit. Een verregaande samenwerking drong zich dus op en best van al was dat een fusie met vier, zodat de nieuwe politiezone ineens ook groot en sterk genoeg zou zijn. Op basis van deze studie en met het advies van collega-korpsen begonnen burgemeesters, zonechefs en werkgroepen van politiemensen uit de vier zones twee jaar geleden aan de architectuur van zo’n nieuwe zone.

Hybride model

Deze uitwerking bleek geen gemakkelijke opdracht te zijn. “De uitgestrektheid van de nieuwe zone zonder centraal gelegen centrumstad en twee politionele zwaartepunten in het Noorden en het Westen leidde al gauw tot een ‘hybride’ model met twee regiocommissariaten en in elke andere gemeente een uitgebreid wijkkantoor”, vertelt Frank Smeets, voorzitter van het burgemeestersoverleg. “Dat zou een hele organisatie betekenen, alsook reorganisatie in vergelijking met de werking van de huidige kleinere zones.”

Volledig scherm Politie HANO blijft voorlopig op zichzelf staan © Politie HANO

Omdat dit ineens een grote stap is met hier en daar twijfel over de directe meerwaarde en de impact op het personeel, hebben de burgemeesters besloten de fusieplannen op te bergen. Om de fusie deze gemeentelijke bestuursperiode nog rond te krijgen, moet die definitief zijn voor 31 december 2023. “Daarvoor zou er uiterlijk dit najaar nog een principieel akkoord moeten zijn in alle gemeenteraden en politieraden. En daar komen we nu niet mee rond”, klinkt het bij Smeets.

Toekomstvisie

“Wat niet is, kan misschien nog komen”, gaat hij nog verder. “Maar dan zal het initiatief bij de nieuw verkozen burgemeesters, gemeente- en politieraden liggen na oktober 2024. Mocht dat zo zijn, dan is het werk dat nu ter tafel ligt misschien niet verloren. En mogelijk kan deze samenwerking dan ook meerwaarde bieden in een bredere regiovorming, samen met eerstelijnszones en hulpverleningszones.” Hoewel één grote politiezone veel voorstanders had, werden er bij de bekendmaking van de plannen ook meteen vraagtekens geplaats. De Lommelse afdeling van Vooruit stelde bijvoorbeeld dat er te weinig demografische raakpunten zijn tussen de verschillende gemeenten.

