Francis staat sinds 1992 in het Guinnes Book of Records met 58.259 (!) aanstekers: “En niémand die ooit beter zal doen”

Beringen Beringen start met omgevings­aan­leg site Jeugdpad in Koersel

Het stadsbestuur van Beringen is na de infovergadering voor de buren gestart met de aanleg van de site rond het Jeugdpad in Koersel, waar onder andere Chiro ‘Wij’ Koersel, Chiromeisjes Koersel, de Beringse Academie en Jeugdhuis Club 9 zijn gevestigd. “Het zal even duren, maar onze jongeren en jeugdverenigingen krijgen een veiligere en beter uitgeruste locatie in de plaats,” glundert schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA).

4 juli