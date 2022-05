Externe ICT-veiligheidsaudit in Beringen

Leopoldsburg Gloednieu­we Villavip-wo­ning officieel geopend (en nieuwe burgemees­ter zag dat het goed was)

Maandagavond werd aan de Heidestraat in Leopoldsburg de gloednieuwe VillaVip-woning officieel geopend. In deze woning ontvangen Anouk Poets (30) en Jordy Leijnen (28) samen met hun zoontje Loyd (2) in totaal acht bewoners met een beperking. “We proberen hier samen met de bewoners zoveel mogelijk een normaal leven te leiden met af en toe een barbecue, een zwemsessie, een spelletje met de hond of een bezoek aan de paarden”, vertelt het zorgkoppel.

17 mei