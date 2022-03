Expo in Casino behandelt thema ‘vergankelijkheid’

De expo gaat over het leven, over de vergankelijkheid van het bestaan, over wat voorbij is en enkel verder leeft in herinneringen. Over wat in de verte op ons afkomt en we nog als vér beschouwen. “Tijdens de voorbije maanden die getekend werden door sociaal isolement gingen de 3 kunstenaars de dialoog aan met elkaar”, zegt cultuurschepen An Moons (CD&V). “Hiervoor wisselden ze fragmenten uit van hun werk en deze werden in een eigen beeldtaal verwerkt tot nieuwe ontwerpen. De zo ontstane cross-over kunstwerken vormen als het ware een vierde luik in de expo.”