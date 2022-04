Explosief ontdekt bij recyclagebedrijf in Beringen

De explosieve lading is opgedoken toen werknemers goederen aan het sorteren waren. In afwachting van de komst van de mensen van DOVO kon het bedrijf zelf het springtuig in een container opbergen, die als explosieveilig beschouwd wordt. De firma Out of Use aan de Lochtemanweg in Beringen is een milieubedrijf gespecialiseerd in het hergebruik en recyclage van materialen, zoals onder meer auto-onderdelen, airbags en elektronisch afval.