Ex-politicus Ahmet Koç krijgt 28 maanden cel voor verkrachting gedrogeerde vrouw: “Heel snel van een schuif af naar beneden gegleden”

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft Ahmet Koç (46), gewezen politicus uit Beringen, veroordeeld tot 28 maanden cel voor de verkrachting van een vrouw die onder invloed was. Volgens de rechtbank had de vrouw, gelet op haar benevelde toestand, geen toestemming kunnen geven voor seks. Er werd wel nog DNA van een andere man gevonden.

Koç gaf toe dat hij en de vrouw seks hadden gehad. Een kameraad van de beklaagde had gezegd dat er vloeibare xtc was gebruikt. Hij was de avond van 23 november 2022 in de woning geweest en trof de vrouw er onder invloed aan, terwijl ze haar kleren nog aan had. Kort nadien verliet hij het huis. Hij had dus niets met de feiten te maken. De vrouw werd op 24 november wakker onder een deken, met alleen haar bovenkleding nog aan.

Mogelijk door meerdere mannen misbruikt

“Ze is die avond in slaap gevallen op de kussens. ‘s Morgens werd ze wakker en zei ze dat ik haar verkracht had. Ik zou nooit iemand kwaad doen”, aldus Koç. De vrouw was die avond bij hem in de woning van zijn ouders aangekomen. Hij omschreef het als een gezellige avond, waarbij ze seks hadden. Hij ontkende iets in haar frisdrank of koffiekoek te hebben gedaan. Nochtans had hij haar expliciet gevraagd ice tea, cola en twee koffiekoeken mee te nemen.

“Ze werd op een deken op de grond wakker en had onderaan geen kleren meer aan. Na twee ondervragingen bleken de verklaringen van Koç tegenstrijdigheden te bevatten of gaf beklaagde een andere versie van de feiten. Drie andere mannen waren ook in huis geweest, maar die zijn niet geïdentificeerd kunnen worden. Het slachtoffer meende dat ze dus door nog minstens een andere persoon misbruikt is geweest,” vertelde de aanklager.

Seksuele driften niet onder controle

Koç had volgens de rechtbank iemand anders de gelegenheid gegeven seks met haar te hebben. Volgens de rechtbank was de precieze oorzaak van de toestand waarin de vrouw zich bevond door toxicologisch onderzoek niet aangetoond, maar de rechtbank baseerde zich op haar eigen versie en de verklaring van de kameraad. “Een dag eerder was beklaagde gecontroleerd, waarbij hij in het bezit was gevonden van GHB,” aldus de rechtbank.

Advocaat Bert Vanmechelen, die Ahmet Koç vrijdag ook bijstond bij de uitspraak, schetste op het proces de levensloop van de beklaagde, die twee universitaire diploma’s behaalde. “Op een bepaald moment in zijn leven is hij van een schuif af heel snel naar beneden gegleden,” aldus de raadsman. De rechtbank meende dat Koç zijn seksuele driften niet onder controle kon houden en bovendien maakte hij misbruik van de toestand van het slachtoffer. Koç werd al vaak veroordeeld voor verkeersmisdrijven en ook een keer correctioneel voor inbreuken op de drugswet. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 6.650 euro betalen. De gerechtskosten, waaronder het DNA-onderzoek, bedragen bijna 3.910 euro.

