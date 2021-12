Eigenaar pand niet vervolgd voor brand die leven kost aan twee brandweermannen: “Hopelijk komt er een einde aan de insinuaties”

Ham Nieuwe windturbi­ne langs E313 bijna klaar voor gebruik

Limburg win(d)t is klaar met de opbouw van de nieuwe windturbine langs de E313 in Ham. Bedoeling is dat de windturbine ook snel wordt aangesloten op het openbaar net. Momenteel worden daarvoor de nodige elektrische werken uitgevoerd en wordt alles nauwkeurig getest zodat de productie van groene stroom kan starten. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.150 gezinnen en een CO2-uitstoot van 3.400 ton per jaar vermijden. Ook omwonenden kunnen investeren. Momenteel telt Limburg win(d)t al bijna 7.200 coöperanten in Limburg. Meer via www.limburgwind.be.

