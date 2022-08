Eerste langspeelfilm van Beringenaar gaat in première

“Film heeft mij altijd geïnteresseerd en ik droomde al een tijd van een eigen film”, vertelt Andries. “Tijdens de pandemie ben ik afgestudeerd aan de New York Film Academy. Die kennis wilde ik meteen omzetten in de praktijk en zo is ‘Inscius’ begonnen. De film is tot stand gekomen met de financiële steun van de organisatie ECRU. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar, zo kunnen we de film aanbieden aan een breder publiek.”