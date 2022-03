Eerste kermis op vernieuwde Marktplein

Tessenderlo Chemiebe­drijf Vynova verlaagt CO2-uit­stoot met 10.000 ton per jaar dankzij innovatie­ve stoomketel­in­stal­la­tie

Op haar vestiging in Tessenderlo heeft chemiebedrijf Vynova een innovatieve stoomketelinstallatie in gebruik genomen die op waterstof loopt. Tegen het einde van dit jaar installeert het bedrijf een tweede, identieke stoomketel. Dankzij beide ketels verlaagt Vynova de CO2-uitstoot van haar productiesite met 10.000 ton per jaar. Het gaat in totaal om een investering van meer dan 8 miljoen euro.

16 maart