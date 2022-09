Drie straten danken groene pleintjes met speeltuigen aan buurtbewoners

Hechtel Voetbal­ploeg De Condé wordt Vastgoed C.

Voetbalploeg SV De Condé uit Hechtel-Eksel is afgelopen weekend omgedoopt tot SV Vastgoed C. Vastgoed C met kantoren in Hechtel-Eksel, Zonhoven en Lanaken zet hiermee de schouders onder de lokale voetbalploeg. Vastgoedexpert Didier Capelle van Vastgoed C neemt de rol op als nieuwe voorzitter.

