Drie mannen riskeren celstraffen voor fraude na ‘in scène gezet verkeersongeval’

Onderzoek

Die uitbetaling werd voorkomen. Uit onderzoek van de computergegevens bleek immers dat de BMW met een snelheid van nul kilometer per uur betrokken was geraakt. Uit de batterijspanning werd duidelijk dat de motor niet gedraaid had. De bestuurder was zo goed als ongedeerd uit het wrak gekomen, terwijl de deur aan de bestuurderskant heel fel ingedeukt was. Er waren verder geen krassen of dergelijke aan het koetswerk van de wagen. De bestuurders van de BMW en de Mercedes waren bekenden van elkaar. Tegen hen is elk 1 jaar cel gevorderd.