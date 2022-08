Drie Beringenaren gearresteerd voor ramkraak in Lummen

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kon deze week drie Beringenaren linken aan de diefstal van een bestelwagen in Beringen en een ramkraak in Lummen. “Op 16 juni omstreeks 23.45 uur werd een bestelwagen gestolen die stond geparkeerd aan de achterzijde van een bedrijf in de Schoebroekstraat in Beringen. Met deze gestolen bestelwagen werd diezelfde nacht aan een bedrijf in de Europlaan in Lummen door de omheining gereden waarna achterwaarts de toegangsdeur werd geramd en het bedrijfspand werd betreden. Omdat het alarm was afgegaan sloegen de daders met de gestolen bedrijfswagen op de vlucht.”